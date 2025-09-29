- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative
RWT-PAの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり25.16の安値と25.60の高値で取引されました。
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RWT-PA株の現在の価格は？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeの株価は本日25.42です。0.43%内で取引され、前日の終値は25.31、取引量は28に達しました。RWT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeの株は配当を出しますか？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeの現在の価格は25.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.29%やUSDにも注目します。RWT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
RWT-PA株を買う方法は？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeの株は現在25.42で購入可能です。注文は通常25.42または25.72付近で行われ、28や0.47%が市場の動きを示します。RWT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
RWT-PA株に投資する方法は？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeへの投資では、年間の値幅24.27 - 25.96と現在の25.42を考慮します。注文は多くの場合25.42や25.72で行われる前に、-0.31%や2.29%と比較されます。RWT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最高値は？
REDWOOD TRUST INCの過去1年の最高値は25.96でした。24.27 - 25.96内で株価は大きく変動し、25.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最低値は？
REDWOOD TRUST INC(RWT-PA)の年間最安値は24.27でした。現在の25.42や24.27 - 25.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RWT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
RWT-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulativeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.31、2.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.31
- 始値
- 25.30
- 買値
- 25.42
- 買値
- 25.72
- 安値
- 25.16
- 高値
- 25.60
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- -0.31%
- 6ヶ月の変化
- 2.29%
- 1年の変化
- 2.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前