RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative
Курс RWT-PA за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.60.
Следите за динамикой Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWT-PA сегодня?
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) сегодня оценивается на уровне 25.46. Инструмент торгуется в пределах 0.59%, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWT-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative?
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative в настоящее время оценивается в 25.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.45% и USD. Отслеживайте движения RWT-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции RWT-PA?
Вы можете купить акции Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) по текущей цене 25.46. Ордера обычно размещаются около 25.46 или 25.76, тогда как 26 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWT-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWT-PA?
Инвестирование в Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative предполагает учет годового диапазона 24.27 - 25.96 и текущей цены 25.46. Многие сравнивают -0.16% и 2.45% перед размещением ордеров на 25.46 или 25.76. Изучайте ежедневные изменения цены RWT-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая высокая цена REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 25.96, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая низкая цена REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 25.46 и 24.27 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWT-PA?
В прошлом Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и 2.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.31
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Low
- 25.16
- High
- 25.60
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 2.45%
- Годовое изменение
- 2.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%