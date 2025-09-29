КотировкиРазделы
Валюты / RWT-PA
Назад в Рынок акций США

RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative

25.46 USD 0.15 (0.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RWT-PA за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.60.

Следите за динамикой Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWT-PA сегодня?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) сегодня оценивается на уровне 25.46. Инструмент торгуется в пределах 0.59%, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative в настоящее время оценивается в 25.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.45% и USD. Отслеживайте движения RWT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции RWT-PA?

Вы можете купить акции Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) по текущей цене 25.46. Ордера обычно размещаются около 25.46 или 25.76, тогда как 26 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWT-PA?

Инвестирование в Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative предполагает учет годового диапазона 24.27 - 25.96 и текущей цены 25.46. Многие сравнивают -0.16% и 2.45% перед размещением ордеров на 25.46 или 25.76. Изучайте ежедневные изменения цены RWT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REDWOOD TRUST INC?

Самая высокая цена REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 25.96, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REDWOOD TRUST INC?

Самая низкая цена REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 25.46 и 24.27 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWT-PA?

В прошлом Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и 2.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.16 25.60
Годовой диапазон
24.27 25.96
Предыдущее закрытие
25.31
Open
25.30
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.16
High
25.60
Объем
26
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
2.45%
Годовое изменение
2.45%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.