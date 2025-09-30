KurseKategorien
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative

25.42 USD 0.11 (0.43%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RWT-PA hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.16 bis zu einem Hoch von 25.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RWT-PA heute?

Die Aktie von Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) notiert heute bei 25.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.31 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von RWT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RWT-PA Dividenden?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative wird derzeit mit 25.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich RWT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) zum aktuellen Kurs von 25.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.42 oder 25.72 platziert, während 28 und 0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RWT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative müssen die jährliche Spanne 24.27 - 25.96 und der aktuelle Kurs 25.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.31% und 2.29%, bevor sie Orders zu 25.42 oder 25.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?

Der höchste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.96. Innerhalb von 24.27 - 25.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.42 und der Spanne 24.27 - 25.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RWT-PA statt?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.31 und 2.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.16 25.60
Jahresspanne
24.27 25.96
Vorheriger Schlusskurs
25.31
Eröffnung
25.30
Bid
25.42
Ask
25.72
Tief
25.16
Hoch
25.60
Volumen
28
Tagesänderung
0.43%
Monatsänderung
-0.31%
6-Monatsänderung
2.29%
Jahresänderung
2.29%
