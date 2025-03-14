CotaçõesSeções
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.17 USD 0.39 (0.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEJ para hoje mudou para -0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.05 e o mais alto foi 58.43.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Leisure and Entertainment ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEJ hoje?

Hoje Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) está avaliado em 58.17. O instrumento é negociado dentro de 58.05 - 58.43, o fechamento de ontem foi 58.56, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEJ em tempo real.

As ações de Invesco Leisure and Entertainment ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco Leisure and Entertainment ETF está avaliado em 58.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.37% e USD. Monitore os movimentos de PEJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEJ?

Você pode comprar ações de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) pelo preço atual 58.17. Ordens geralmente são executadas perto de 58.17 ou 58.47, enquanto 65 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEJ?

Investir em Invesco Leisure and Entertainment ETF envolve considerar a faixa anual 41.09 - 62.66 e o preço atual 58.17. Muitos comparam -3.40% e 20.46% antes de enviar ordens em 58.17 ou 58.47. Estude as mudanças diárias de preço de PEJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco Leisure and Entertainment ETF?

O maior preço de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) no último ano foi 62.66. As ações oscilaram bastante dentro de 41.09 - 62.66, e a comparação com 58.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Leisure and Entertainment ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Leisure and Entertainment ETF?

O menor preço de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) no ano foi 41.09. A comparação com o preço atual 58.17 e 41.09 - 62.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEJ?

No passado Invesco Leisure and Entertainment ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 58.56 e 17.37% após os eventos corporativos.

Faixa diária
58.05 58.43
Faixa anual
41.09 62.66
Fechamento anterior
58.56
Open
58.43
Bid
58.17
Ask
58.47
Low
58.05
High
58.43
Volume
65
Mudança diária
-0.67%
Mudança mensal
-3.40%
Mudança de 6 meses
20.46%
Mudança anual
17.37%
