КотировкиРазделы
Валюты / PEJ
Назад в Рынок акций США

PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.17 USD 0.39 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEJ за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.05, а максимальная — 58.43.

Следите за динамикой Invesco Leisure and Entertainment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PEJ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEJ сегодня?

Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сегодня оценивается на уровне 58.17. Инструмент торгуется в пределах 58.05 - 58.43, вчерашнее закрытие составило 58.56, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Invesco Leisure and Entertainment ETF в настоящее время оценивается в 58.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.37% и USD. Отслеживайте движения PEJ на графике в реальном времени.

Как купить акции PEJ?

Вы можете купить акции Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) по текущей цене 58.17. Ордера обычно размещаются около 58.17 или 58.47, тогда как 65 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEJ?

Инвестирование в Invesco Leisure and Entertainment ETF предполагает учет годового диапазона 41.09 - 62.66 и текущей цены 58.17. Многие сравнивают -3.40% и 20.46% перед размещением ордеров на 58.17 или 58.47. Изучайте ежедневные изменения цены PEJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Самая высокая цена Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) за последний год составила 62.66. Акции заметно колебались в пределах 41.09 - 62.66, сравнение с 58.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Leisure and Entertainment ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Самая низкая цена Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) за год составила 41.09. Сравнение с текущими 58.17 и 41.09 - 62.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEJ?

В прошлом Invesco Leisure and Entertainment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.56 и 17.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.05 58.43
Годовой диапазон
41.09 62.66
Предыдущее закрытие
58.56
Open
58.43
Bid
58.17
Ask
58.47
Low
58.05
High
58.43
Объем
65
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
-3.40%
6-месячное изменение
20.46%
Годовое изменение
17.37%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
4.734%
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.