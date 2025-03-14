- Обзор рынка
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF
Курс PEJ за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.05, а максимальная — 58.43.
Следите за динамикой Invesco Leisure and Entertainment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PEJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEJ сегодня?
Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сегодня оценивается на уровне 58.17. Инструмент торгуется в пределах 58.05 - 58.43, вчерашнее закрытие составило 58.56, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Invesco Leisure and Entertainment ETF в настоящее время оценивается в 58.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.37% и USD. Отслеживайте движения PEJ на графике в реальном времени.
Как купить акции PEJ?
Вы можете купить акции Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) по текущей цене 58.17. Ордера обычно размещаются около 58.17 или 58.47, тогда как 65 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEJ?
Инвестирование в Invesco Leisure and Entertainment ETF предполагает учет годового диапазона 41.09 - 62.66 и текущей цены 58.17. Многие сравнивают -3.40% и 20.46% перед размещением ордеров на 58.17 или 58.47. Изучайте ежедневные изменения цены PEJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Самая высокая цена Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) за последний год составила 62.66. Акции заметно колебались в пределах 41.09 - 62.66, сравнение с 58.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Leisure and Entertainment ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Самая низкая цена Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) за год составила 41.09. Сравнение с текущими 58.17 и 41.09 - 62.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEJ?
В прошлом Invesco Leisure and Entertainment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.56 и 17.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.56
- Open
- 58.43
- Bid
- 58.17
- Ask
- 58.47
- Low
- 58.05
- High
- 58.43
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -3.40%
- 6-месячное изменение
- 20.46%
- Годовое изменение
- 17.37%
