PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.17 USD 0.39 (0.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEJ fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.05 ve Yüksek fiyatı olarak 58.43 aralığında işlem gördü.

Invesco Leisure and Entertainment ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PEJ haberleri

Sıkça sorulan sorular

PEJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi 58.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.05 - 58.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 58.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 65 değerine ulaştı. PEJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi şu anda 58.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.37% ve USD değerlerini izler. PEJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PEJ hisse senedi nasıl alınır?

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisselerini şu anki 58.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.17 ve Ask 58.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 65 ve günlük değişim oranı -0.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PEJ fiyat hareketlerini takip edin.

PEJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.09 - 62.66 ve mevcut fiyatı 58.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.17 veya Ask 58.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.40% ve 6 aylık değişim oranı 20.46% değerlerini karşılaştırır. PEJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi yıllık olarak 62.66 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.09 - 62.66). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 58.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Leisure and Entertainment ETF performansını takip edin.

Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.09 - 62.66 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PEJ fiyat hareketlerini izleyin.

PEJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco Leisure and Entertainment ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 58.56 ve yıllık değişim oranı 17.37% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
58.05 58.43
Yıllık aralık
41.09 62.66
Önceki kapanış
58.56
Açılış
58.43
Satış
58.17
Alış
58.47
Düşük
58.05
Yüksek
58.43
Hacim
65
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
-3.40%
6 aylık değişim
20.46%
Yıllık değişim
17.37%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki