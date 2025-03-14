- Genel bakış
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.05 ve Yüksek fiyatı olarak 58.43 aralığında işlem gördü.
Invesco Leisure and Entertainment ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PEJ haberleri
Sıkça sorulan sorular
PEJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi 58.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.05 - 58.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 58.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 65 değerine ulaştı. PEJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi şu anda 58.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.37% ve USD değerlerini izler. PEJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PEJ hisse senedi nasıl alınır?
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisselerini şu anki 58.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.17 ve Ask 58.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 65 ve günlük değişim oranı -0.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PEJ fiyat hareketlerini takip edin.
PEJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.09 - 62.66 ve mevcut fiyatı 58.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.17 veya Ask 58.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.40% ve 6 aylık değişim oranı 20.46% değerlerini karşılaştırır. PEJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi yıllık olarak 62.66 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.09 - 62.66). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 58.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Leisure and Entertainment ETF performansını takip edin.
Invesco Leisure and Entertainment ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.09 - 62.66 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PEJ fiyat hareketlerini izleyin.
PEJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco Leisure and Entertainment ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 58.56 ve yıllık değişim oranı 17.37% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 58.56
- Açılış
- 58.43
- Satış
- 58.17
- Alış
- 58.47
- Düşük
- 58.05
- Yüksek
- 58.43
- Hacim
- 65
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- -3.40%
- 6 aylık değişim
- 20.46%
- Yıllık değişim
- 17.37%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki