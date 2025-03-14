KurseKategorien
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.17 USD 0.39 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEJ hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.05 bis zu einem Hoch von 58.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Leisure and Entertainment ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von PEJ heute?

Die Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) notiert heute bei 58.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.05 - 58.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.56 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von PEJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PEJ Dividenden?

Invesco Leisure and Entertainment ETF wird derzeit mit 58.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich PEJ-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) zum aktuellen Kurs von 58.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.17 oder 58.47 platziert, während 65 und -0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PEJ-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Leisure and Entertainment ETF müssen die jährliche Spanne 41.09 - 62.66 und der aktuelle Kurs 58.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.40% und 20.46%, bevor sie Orders zu 58.17 oder 58.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) im vergangenen Jahr lag bei 62.66. Innerhalb von 41.09 - 62.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Leisure and Entertainment ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) im Laufe des Jahres betrug 41.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.17 und der Spanne 41.09 - 62.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PEJ statt?

Invesco Leisure and Entertainment ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.56 und 17.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
58.05 58.43
Jahresspanne
41.09 62.66
Vorheriger Schlusskurs
58.56
Eröffnung
58.43
Bid
58.17
Ask
58.47
Tief
58.05
Hoch
58.43
Volumen
65
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
-3.40%
6-Monatsänderung
20.46%
Jahresänderung
17.37%
