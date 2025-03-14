- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF
Der Wechselkurs von PEJ hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.05 bis zu einem Hoch von 58.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Leisure and Entertainment ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEJ News
- Is Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ)?
- Is Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) a Strong ETF Right Now?
- PEZ: Momentum Factor Not Enough For Volatile Consumer Cyclical Stocks (NASDAQ:PEZ)
- Royal Caribbean Climbs To Record High On New Price Targets; Analysts Like This About The Stock
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- Reel Relief: Escaping Economic Angst At The Movies
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Real Estate Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Real Estate Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Gold & Special Minerals Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Limited Term California Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Quality Income Fund Q4 2024 Commentary
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEJ heute?
Die Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) notiert heute bei 58.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.05 - 58.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.56 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von PEJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEJ Dividenden?
Invesco Leisure and Entertainment ETF wird derzeit mit 58.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEJ-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) zum aktuellen Kurs von 58.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.17 oder 58.47 platziert, während 65 und -0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEJ-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Leisure and Entertainment ETF müssen die jährliche Spanne 41.09 - 62.66 und der aktuelle Kurs 58.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.40% und 20.46%, bevor sie Orders zu 58.17 oder 58.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) im vergangenen Jahr lag bei 62.66. Innerhalb von 41.09 - 62.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Leisure and Entertainment ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) im Laufe des Jahres betrug 41.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.17 und der Spanne 41.09 - 62.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEJ statt?
Invesco Leisure and Entertainment ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.56 und 17.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.56
- Eröffnung
- 58.43
- Bid
- 58.17
- Ask
- 58.47
- Tief
- 58.05
- Hoch
- 58.43
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -3.40%
- 6-Monatsänderung
- 20.46%
- Jahresänderung
- 17.37%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%