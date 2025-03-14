CotizacionesSecciones
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.17 USD 0.39 (0.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PEJ de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.05, mientras que el máximo ha alcanzado 58.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Leisure and Entertainment ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PEJ hoy?

Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) se evalúa hoy en 58.17. El instrumento se negocia dentro de 58.05 - 58.43; el cierre de ayer ha sido 58.56 y el volumen comercial ha alcanzado 65. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Invesco Leisure and Entertainment ETF se evalúa actualmente en 58.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.37% y USD. Monitoree los movimientos de PEJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PEJ?

Puede comprar acciones de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) al precio actual de 58.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.17 o 58.47, mientras que 65 y -0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PEJ?

Invertir en Invesco Leisure and Entertainment ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.09 - 62.66 y el precio actual 58.17. Muchos comparan -3.40% y 20.46% antes de colocar órdenes en 58.17 o 58.47. Estudie los cambios diarios de precios de PEJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Leisure and Entertainment ETF?

El precio más alto de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) en el último año ha sido 62.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.09 - 62.66, una comparación con 58.56 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Leisure and Entertainment ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Leisure and Entertainment ETF?

El precio más bajo de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) para el año ha sido 41.09. La comparación con los actuales 58.17 y 41.09 - 62.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEJ?

En el pasado, Invesco Leisure and Entertainment ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.56 y 17.37% después de las acciones corporativas.

Rango diario
58.05 58.43
Rango anual
41.09 62.66
Cierres anteriores
58.56
Open
58.43
Bid
58.17
Ask
58.47
Low
58.05
High
58.43
Volumen
65
Cambio diario
-0.67%
Cambio mensual
-3.40%
Cambio a 6 meses
20.46%
Cambio anual
17.37%
