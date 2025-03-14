CotationsSections
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF

58.28 USD 0.28 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PEJ a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.24 et à un maximum de 58.43.

Suivez la dynamique Invesco Leisure and Entertainment ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PEJ aujourd'hui ?

L'action Invesco Leisure and Entertainment ETF est cotée à 58.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 58.24 - 58.43, a clôturé hier à 58.56 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de PEJ présente ces mises à jour.

L'action Invesco Leisure and Entertainment ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Leisure and Entertainment ETF est actuellement valorisé à 58.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PEJ.

Comment acheter des actions PEJ ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Leisure and Entertainment ETF au cours actuel de 58.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.28 ou de 58.58, le 7 et le -0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PEJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PEJ ?

Investir dans Invesco Leisure and Entertainment ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.09 - 62.66 et le prix actuel 58.28. Beaucoup comparent -3.22% et 20.69% avant de passer des ordres à 58.28 ou 58.58. Consultez le graphique du cours de PEJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Leisure and Entertainment ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Leisure and Entertainment ETF l'année dernière était 62.66. Au cours de 41.09 - 62.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Leisure and Entertainment ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Leisure and Entertainment ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) sur l'année a été 41.09. Sa comparaison avec 58.28 et 41.09 - 62.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PEJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PEJ a-t-elle été divisée ?

Invesco Leisure and Entertainment ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.56 et 17.59% après les opérations sur titres.

Range quotidien
58.24 58.43
Range Annuel
41.09 62.66
Clôture Précédente
58.56
Ouverture
58.43
Bid
58.28
Ask
58.58
Plus Bas
58.24
Plus Haut
58.43
Volume
7
Changement quotidien
-0.48%
Changement Mensuel
-3.22%
Changement à 6 Mois
20.69%
Changement Annuel
17.59%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev