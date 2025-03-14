- Panoramica
PEJ: Invesco Leisure and Entertainment ETF
Il tasso di cambio PEJ ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.07 e ad un massimo di 58.43.
Segui le dinamiche di Invesco Leisure and Entertainment ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PEJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEJ oggi?
Oggi le azioni Invesco Leisure and Entertainment ETF sono prezzate a 58.14. Viene scambiato all'interno di 58.07 - 58.43, la chiusura di ieri è stata 58.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Leisure and Entertainment ETF pagano dividendi?
Invesco Leisure and Entertainment ETF è attualmente valutato a 58.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEJ.
Come acquistare azioni PEJ?
Puoi acquistare azioni Invesco Leisure and Entertainment ETF al prezzo attuale di 58.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.14 o 58.44, mentre 33 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEJ?
Investire in Invesco Leisure and Entertainment ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.09 - 62.66 e il prezzo attuale 58.14. Molti confrontano -3.45% e 20.40% prima di effettuare ordini su 58.14 o 58.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Leisure and Entertainment ETF nell'ultimo anno è stato 62.66. All'interno di 41.09 - 62.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Leisure and Entertainment ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Leisure and Entertainment ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) nel corso dell'anno è stato 41.09. Confrontandolo con gli attuali 58.14 e 41.09 - 62.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEJ?
Invesco Leisure and Entertainment ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.56 e 17.31%.
- Chiusura Precedente
- 58.56
- Apertura
- 58.43
- Bid
- 58.14
- Ask
- 58.44
- Minimo
- 58.07
- Massimo
- 58.43
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- -3.45%
- Variazione Semestrale
- 20.40%
- Variazione Annuale
- 17.31%
