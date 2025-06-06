- Visão do mercado
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
A taxa do NXTG para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 102.78 e o mais alto foi 103.50.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Indxx NextG ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NXTG hoje?
Hoje First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) está avaliado em 103.23. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 103.06, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NXTG em tempo real.
As ações de First Trust Indxx NextG ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Indxx NextG ETF está avaliado em 103.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.73% e USD. Monitore os movimentos de NXTG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NXTG?
Você pode comprar ações de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) pelo preço atual 103.23. Ordens geralmente são executadas perto de 103.23 ou 103.53, enquanto 26 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NXTG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NXTG?
Investir em First Trust Indxx NextG ETF envolve considerar a faixa anual 74.19 - 105.07 e o preço atual 103.23. Muitos comparam 5.37% e 22.01% antes de enviar ordens em 103.23 ou 103.53. Estude as mudanças diárias de preço de NXTG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Indxx NextG ETF?
O maior preço de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) no último ano foi 105.07. As ações oscilaram bastante dentro de 74.19 - 105.07, e a comparação com 103.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Indxx NextG ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Indxx NextG ETF?
O menor preço de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) no ano foi 74.19. A comparação com o preço atual 103.23 e 74.19 - 105.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NXTG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NXTG?
No passado First Trust Indxx NextG ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 103.06 e 17.73% após os eventos corporativos.
- 103.06
- 103.50
- 103.23
- 103.53
- 102.78
- 103.50
- 26
- 0.16%
- 5.37%
- 22.01%
- 17.73%
