NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
Il tasso di cambio NXTG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 103.03 e ad un massimo di 103.82.
Segui le dinamiche di First Trust Indxx NextG ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NXTG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NXTG oggi?
Oggi le azioni First Trust Indxx NextG ETF sono prezzate a 103.06. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 103.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NXTG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Indxx NextG ETF pagano dividendi?
First Trust Indxx NextG ETF è attualmente valutato a 103.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NXTG.
Come acquistare azioni NXTG?
Puoi acquistare azioni First Trust Indxx NextG ETF al prezzo attuale di 103.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 103.06 o 103.36, mentre 19 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NXTG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NXTG?
Investire in First Trust Indxx NextG ETF implica considerare l'intervallo annuale 74.19 - 105.07 e il prezzo attuale 103.06. Molti confrontano 5.20% e 21.81% prima di effettuare ordini su 103.06 o 103.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NXTG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Indxx NextG ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Indxx NextG ETF nell'ultimo anno è stato 105.07. All'interno di 74.19 - 105.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 103.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Indxx NextG ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Indxx NextG ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) nel corso dell'anno è stato 74.19. Confrontandolo con gli attuali 103.06 e 74.19 - 105.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NXTG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NXTG?
First Trust Indxx NextG ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 103.14 e 17.54%.
- Chiusura Precedente
- 103.14
- Apertura
- 103.82
- Bid
- 103.06
- Ask
- 103.36
- Minimo
- 103.03
- Massimo
- 103.82
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 5.20%
- Variazione Semestrale
- 21.81%
- Variazione Annuale
- 17.54%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8