- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
El tipo de cambio de NXTG de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.78, mientras que el máximo ha alcanzado 103.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Indxx NextG ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXTG News
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NXTG hoy?
First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) se evalúa hoy en 103.18. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 103.06 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NXTG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Indxx NextG ETF?
First Trust Indxx NextG ETF se evalúa actualmente en 103.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.68% y USD. Monitoree los movimientos de NXTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NXTG?
Puede comprar acciones de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) al precio actual de 103.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 103.18 o 103.48, mientras que 13 y -0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NXTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NXTG?
Invertir en First Trust Indxx NextG ETF implica tener en cuenta el rango anual 74.19 - 105.07 y el precio actual 103.18. Muchos comparan 5.32% y 21.95% antes de colocar órdenes en 103.18 o 103.48. Estudie los cambios diarios de precios de NXTG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Indxx NextG ETF?
El precio más alto de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) en el último año ha sido 105.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.19 - 105.07, una comparación con 103.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Indxx NextG ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Indxx NextG ETF?
El precio más bajo de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) para el año ha sido 74.19. La comparación con los actuales 103.18 y 74.19 - 105.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NXTG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NXTG?
En el pasado, First Trust Indxx NextG ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 103.06 y 17.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 103.06
- Open
- 103.50
- Bid
- 103.18
- Ask
- 103.48
- Low
- 102.78
- High
- 103.50
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 5.32%
- Cambio a 6 meses
- 21.95%
- Cambio anual
- 17.68%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8