NXTG: First Trust Indxx NextG ETF

103.06 USD 0.08 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NXTG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.03, а максимальная — 103.82.

Следите за динамикой First Trust Indxx NextG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NXTG сегодня?

First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) сегодня оценивается на уровне 103.06. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 103.14, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXTG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx NextG ETF?

First Trust Indxx NextG ETF в настоящее время оценивается в 103.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.54% и USD. Отслеживайте движения NXTG на графике в реальном времени.

Как купить акции NXTG?

Вы можете купить акции First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) по текущей цене 103.06. Ордера обычно размещаются около 103.06 или 103.36, тогда как 19 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXTG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NXTG?

Инвестирование в First Trust Indxx NextG ETF предполагает учет годового диапазона 74.19 - 105.07 и текущей цены 103.06. Многие сравнивают 5.20% и 21.81% перед размещением ордеров на 103.06 или 103.36. Изучайте ежедневные изменения цены NXTG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx NextG ETF?

Самая высокая цена First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) за последний год составила 105.07. Акции заметно колебались в пределах 74.19 - 105.07, сравнение с 103.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx NextG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx NextG ETF?

Самая низкая цена First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) за год составила 74.19. Сравнение с текущими 103.06 и 74.19 - 105.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXTG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NXTG?

В прошлом First Trust Indxx NextG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.14 и 17.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.03 103.82
Годовой диапазон
74.19 105.07
Предыдущее закрытие
103.14
Open
103.82
Bid
103.06
Ask
103.36
Low
103.03
High
103.82
Объем
19
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
5.20%
6-месячное изменение
21.81%
Годовое изменение
17.54%
