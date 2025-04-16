- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
Курс NXTG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.03, а максимальная — 103.82.
Следите за динамикой First Trust Indxx NextG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NXTG
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NXTG сегодня?
First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) сегодня оценивается на уровне 103.06. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 103.14, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXTG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx NextG ETF?
First Trust Indxx NextG ETF в настоящее время оценивается в 103.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.54% и USD. Отслеживайте движения NXTG на графике в реальном времени.
Как купить акции NXTG?
Вы можете купить акции First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) по текущей цене 103.06. Ордера обычно размещаются около 103.06 или 103.36, тогда как 19 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXTG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NXTG?
Инвестирование в First Trust Indxx NextG ETF предполагает учет годового диапазона 74.19 - 105.07 и текущей цены 103.06. Многие сравнивают 5.20% и 21.81% перед размещением ордеров на 103.06 или 103.36. Изучайте ежедневные изменения цены NXTG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx NextG ETF?
Самая высокая цена First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) за последний год составила 105.07. Акции заметно колебались в пределах 74.19 - 105.07, сравнение с 103.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx NextG ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx NextG ETF?
Самая низкая цена First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) за год составила 74.19. Сравнение с текущими 103.06 и 74.19 - 105.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXTG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NXTG?
В прошлом First Trust Indxx NextG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.14 и 17.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 103.14
- Open
- 103.82
- Bid
- 103.06
- Ask
- 103.36
- Low
- 103.03
- High
- 103.82
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 5.20%
- 6-месячное изменение
- 21.81%
- Годовое изменение
- 17.54%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8