NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
NXTGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり102.78の安値と103.50の高値で取引されました。
First Trust Indxx NextG ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NXTG株の現在の価格は？
First Trust Indxx NextG ETFの株価は本日103.18です。0.12%内で取引され、前日の終値は103.06、取引量は13に達しました。NXTGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Indxx NextG ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Indxx NextG ETFの現在の価格は103.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.68%やUSDにも注目します。NXTGの動きはライブチャートで確認できます。
NXTG株を買う方法は？
First Trust Indxx NextG ETFの株は現在103.18で購入可能です。注文は通常103.18または103.48付近で行われ、13や-0.31%が市場の動きを示します。NXTGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NXTG株に投資する方法は？
First Trust Indxx NextG ETFへの投資では、年間の値幅74.19 - 105.07と現在の103.18を考慮します。注文は多くの場合103.18や103.48で行われる前に、5.32%や21.95%と比較されます。NXTGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Indxx NextG ETFの株の最高値は？
First Trust Indxx NextG ETFの過去1年の最高値は105.07でした。74.19 - 105.07内で株価は大きく変動し、103.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Indxx NextG ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Indxx NextG ETFの株の最低値は？
First Trust Indxx NextG ETF(NXTG)の年間最安値は74.19でした。現在の103.18や74.19 - 105.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXTGの動きはライブチャートで確認できます。
NXTGの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Indxx NextG ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、103.06、17.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 103.06
- 始値
- 103.50
- 買値
- 103.18
- 買値
- 103.48
- 安値
- 102.78
- 高値
- 103.50
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 5.32%
- 6ヶ月の変化
- 21.95%
- 1年の変化
- 17.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8