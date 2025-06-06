- Übersicht
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
Der Wechselkurs von NXTG hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.03 bis zu einem Hoch von 103.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Indxx NextG ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NXTG heute?
Die Aktie von First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) notiert heute bei 103.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 103.14 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von NXTG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NXTG Dividenden?
First Trust Indxx NextG ETF wird derzeit mit 103.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NXTG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NXTG-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) zum aktuellen Kurs von 103.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 103.06 oder 103.36 platziert, während 19 und -0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NXTG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NXTG-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Indxx NextG ETF müssen die jährliche Spanne 74.19 - 105.07 und der aktuelle Kurs 103.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.20% und 21.81%, bevor sie Orders zu 103.06 oder 103.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NXTG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Indxx NextG ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) im vergangenen Jahr lag bei 105.07. Innerhalb von 74.19 - 105.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 103.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Indxx NextG ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Indxx NextG ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) im Laufe des Jahres betrug 74.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 103.06 und der Spanne 74.19 - 105.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NXTG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NXTG statt?
First Trust Indxx NextG ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 103.14 und 17.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.14
- Eröffnung
- 103.82
- Bid
- 103.06
- Ask
- 103.36
- Tief
- 103.03
- Hoch
- 103.82
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 5.20%
- 6-Monatsänderung
- 21.81%
- Jahresänderung
- 17.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8