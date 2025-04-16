- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
Le taux de change de NXTG a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.03 et à un maximum de 103.82.
Suivez la dynamique First Trust Indxx NextG ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXTG Nouvelles
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Should You Invest in the First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)?
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NXTG aujourd'hui ?
L'action First Trust Indxx NextG ETF est cotée à 103.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 103.14 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de NXTG présente ces mises à jour.
L'action First Trust Indxx NextG ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Indxx NextG ETF est actuellement valorisé à 103.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NXTG.
Comment acheter des actions NXTG ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Indxx NextG ETF au cours actuel de 103.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 103.06 ou de 103.36, le 19 et le -0.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NXTG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NXTG ?
Investir dans First Trust Indxx NextG ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.19 - 105.07 et le prix actuel 103.06. Beaucoup comparent 5.20% et 21.81% avant de passer des ordres à 103.06 ou 103.36. Consultez le graphique du cours de NXTG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Indxx NextG ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Indxx NextG ETF l'année dernière était 105.07. Au cours de 74.19 - 105.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 103.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Indxx NextG ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Indxx NextG ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) sur l'année a été 74.19. Sa comparaison avec 103.06 et 74.19 - 105.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NXTG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NXTG a-t-elle été divisée ?
First Trust Indxx NextG ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 103.14 et 17.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 103.14
- Ouverture
- 103.82
- Bid
- 103.06
- Ask
- 103.36
- Plus Bas
- 103.03
- Plus Haut
- 103.82
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 5.20%
- Changement à 6 Mois
- 21.81%
- Changement Annuel
- 17.54%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8