Devises / NXTG
NXTG: First Trust Indxx NextG ETF

103.06 USD 0.08 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXTG a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.03 et à un maximum de 103.82.

Suivez la dynamique First Trust Indxx NextG ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXTG Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action NXTG aujourd'hui ?

L'action First Trust Indxx NextG ETF est cotée à 103.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 103.14 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de NXTG présente ces mises à jour.

L'action First Trust Indxx NextG ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Indxx NextG ETF est actuellement valorisé à 103.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NXTG.

Comment acheter des actions NXTG ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Indxx NextG ETF au cours actuel de 103.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 103.06 ou de 103.36, le 19 et le -0.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NXTG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action NXTG ?

Investir dans First Trust Indxx NextG ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.19 - 105.07 et le prix actuel 103.06. Beaucoup comparent 5.20% et 21.81% avant de passer des ordres à 103.06 ou 103.36. Consultez le graphique du cours de NXTG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Indxx NextG ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Indxx NextG ETF l'année dernière était 105.07. Au cours de 74.19 - 105.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 103.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Indxx NextG ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Indxx NextG ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) sur l'année a été 74.19. Sa comparaison avec 103.06 et 74.19 - 105.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NXTG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action NXTG a-t-elle été divisée ?

First Trust Indxx NextG ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 103.14 et 17.54% après les opérations sur titres.

Range quotidien
103.03 103.82
Range Annuel
74.19 105.07
Clôture Précédente
103.14
Ouverture
103.82
Bid
103.06
Ask
103.36
Plus Bas
103.03
Plus Haut
103.82
Volume
19
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
5.20%
Changement à 6 Mois
21.81%
Changement Annuel
17.54%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8