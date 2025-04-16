NXTG: First Trust Indxx NextG ETF
今日NXTG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点102.78和高点103.50进行交易。
关注First Trust Indxx NextG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXTG新闻
常见问题解答
NXTG股票今天的价格是多少？
First Trust Indxx NextG ETF股票今天的定价为103.18。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为103.06，交易量达到13。NXTG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Indxx NextG ETF股票是否支付股息？
First Trust Indxx NextG ETF目前的价值为103.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.68%和USD。实时查看图表以跟踪NXTG走势。
如何购买NXTG股票？
您可以以103.18的当前价格购买First Trust Indxx NextG ETF股票。订单通常设置在103.18或103.48附近，而13和-0.31%显示市场活动。立即关注NXTG的实时图表更新。
如何投资NXTG股票？
投资First Trust Indxx NextG ETF需要考虑年度范围74.19 - 105.07和当前价格103.18。许多人在以103.18或103.48下订单之前，会比较5.32%和。实时查看NXTG价格图表，了解每日变化。
First Trust Indxx NextG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Indxx NextG ETF的最高价格是105.07。在74.19 - 105.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx NextG ETF的绩效。
First Trust Indxx NextG ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Indxx NextG ETF（NXTG）的最低价格为74.19。将其与当前的103.18和74.19 - 105.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NXTG股票是什么时候拆分的？
First Trust Indxx NextG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.06和17.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 103.06
- 开盘价
- 103.50
- 卖价
- 103.18
- 买价
- 103.48
- 最低价
- 102.78
- 最高价
- 103.50
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 5.32%
- 6个月变化
- 21.95%
- 年变化
- 17.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8