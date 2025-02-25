- Visão do mercado
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
A taxa do NUAG para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49 e o mais alto foi 21.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUAG hoje?
Hoje Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) está avaliado em 21.50. O instrumento é negociado dentro de 21.49 - 21.51, o fechamento de ontem foi 21.46, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUAG em tempo real.
As ações de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF está avaliado em 21.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.53% e USD. Monitore os movimentos de NUAG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUAG?
Você pode comprar ações de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) pelo preço atual 21.50. Ordens geralmente são executadas perto de 21.50 ou 21.80, enquanto 8 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUAG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUAG?
Investir em Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 20.33 - 21.51 e o preço atual 21.50. Muitos comparam 1.22% e 3.32% antes de enviar ordens em 21.50 ou 21.80. Estude as mudanças diárias de preço de NUAG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
O maior preço de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) no último ano foi 21.51. As ações oscilaram bastante dentro de 20.33 - 21.51, e a comparação com 21.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
O menor preço de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) no ano foi 20.33. A comparação com o preço atual 21.50 e 20.33 - 21.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUAG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUAG?
No passado Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.46 e 2.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.46
- Open
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.49
- High
- 21.51
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 3.32%
- Mudança anual
- 2.53%