NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Der Wechselkurs von NUAG hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.49 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NUAG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NUAG heute?
Die Aktie von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) notiert heute bei 21.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.49 - 21.51 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.46 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von NUAG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NUAG Dividenden?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF wird derzeit mit 21.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUAG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NUAG-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) zum aktuellen Kurs von 21.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.50 oder 21.80 platziert, während 8 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUAG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NUAG-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 20.33 - 21.51 und der aktuelle Kurs 21.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 3.32%, bevor sie Orders zu 21.50 oder 21.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUAG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) im vergangenen Jahr lag bei 21.51. Innerhalb von 20.33 - 21.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) im Laufe des Jahres betrug 20.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.50 und der Spanne 20.33 - 21.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUAG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NUAG statt?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.46 und 2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.46
- Eröffnung
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Tief
- 21.49
- Hoch
- 21.51
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 3.32%
- Jahresänderung
- 2.53%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh