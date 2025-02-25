クォートセクション
通貨 / NUAG
株に戻る

NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

21.50 USD 0.04 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUAGの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.49の安値と21.51の高値で取引されました。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUAG News

よくあるご質問

NUAG株の現在の価格は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株価は本日21.50です。21.49 - 21.51内で取引され、前日の終値は21.46、取引量は8に達しました。NUAGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は21.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.53%やUSDにも注目します。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。

NUAG株を買う方法は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株は現在21.50で購入可能です。注文は通常21.50または21.80付近で行われ、8や-0.05%が市場の動きを示します。NUAGの最新情報はライブチャートで確認できます。

NUAG株に投資する方法は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFへの投資では、年間の値幅20.33 - 21.51と現在の21.50を考慮します。注文は多くの場合21.50や21.80で行われる前に、1.22%や3.32%と比較されます。NUAGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株の最高値は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの過去1年の最高値は21.51でした。20.33 - 21.51内で株価は大きく変動し、21.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF(NUAG)の年間最安値は20.33でした。現在の21.50や20.33 - 21.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。

NUAGの株式分割はいつ行われましたか？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.46、2.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.49 21.51
1年のレンジ
20.33 21.51
以前の終値
21.46
始値
21.51
買値
21.50
買値
21.80
安値
21.49
高値
21.51
出来高
8
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
3.32%
1年の変化
2.53%
22 10月, 水曜日
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-4.625 M
3.524 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.310 M
-0.703 M
16:35
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.613%
20:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待