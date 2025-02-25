Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は21.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.53%やUSDにも注目します。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF(NUAG)の年間最安値は20.33でした。現在の21.50や20.33 - 21.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。