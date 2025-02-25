- 概要
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
NUAGの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.49の安値と21.51の高値で取引されました。
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NUAG株の現在の価格は？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株価は本日21.50です。21.49 - 21.51内で取引され、前日の終値は21.46、取引量は8に達しました。NUAGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株は配当を出しますか？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は21.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.53%やUSDにも注目します。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。
NUAG株を買う方法は？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株は現在21.50で購入可能です。注文は通常21.50または21.80付近で行われ、8や-0.05%が市場の動きを示します。NUAGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUAG株に投資する方法は？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFへの投資では、年間の値幅20.33 - 21.51と現在の21.50を考慮します。注文は多くの場合21.50や21.80で行われる前に、1.22%や3.32%と比較されます。NUAGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株の最高値は？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの過去1年の最高値は21.51でした。20.33 - 21.51内で株価は大きく変動し、21.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF(NUAG)の年間最安値は20.33でした。現在の21.50や20.33 - 21.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAGの動きはライブチャートで確認できます。
NUAGの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.46、2.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.46
- 始値
- 21.51
- 買値
- 21.50
- 買値
- 21.80
- 安値
- 21.49
- 高値
- 21.51
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 3.32%
- 1年の変化
- 2.53%
