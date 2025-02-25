- Panorámica
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
El tipo de cambio de NUAG de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.49, mientras que el máximo ha alcanzado 21.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NUAG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NUAG hoy?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) se evalúa hoy en 21.50. El instrumento se negocia dentro de 21.49 - 21.51; el cierre de ayer ha sido 21.46 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NUAG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF se evalúa actualmente en 21.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.53% y USD. Monitoree los movimientos de NUAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NUAG?
Puede comprar acciones de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) al precio actual de 21.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.50 o 21.80, mientras que 8 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NUAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NUAG?
Invertir en Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.33 - 21.51 y el precio actual 21.50. Muchos comparan 1.22% y 3.32% antes de colocar órdenes en 21.50 o 21.80. Estudie los cambios diarios de precios de NUAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
El precio más alto de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) en el último año ha sido 21.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.33 - 21.51, una comparación con 21.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
El precio más bajo de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) para el año ha sido 20.33. La comparación con los actuales 21.50 y 20.33 - 21.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NUAG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NUAG?
En el pasado, Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.46 y 2.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.46
- Open
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.49
- High
- 21.51
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 3.32%
- Cambio anual
- 2.53%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%