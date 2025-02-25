КотировкиРазделы
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

21.50 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUAG за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.49, а максимальная — 21.51.

Следите за динамикой Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUAG сегодня?

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) сегодня оценивается на уровне 21.50. Инструмент торгуется в пределах 21.49 - 21.51, вчерашнее закрытие составило 21.46, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения NUAG на графике в реальном времени.

Как купить акции NUAG?

Вы можете купить акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) по текущей цене 21.50. Ордера обычно размещаются около 21.50 или 21.80, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUAG?

Инвестирование в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.33 - 21.51 и текущей цены 21.50. Многие сравнивают 1.22% и 3.32% перед размещением ордеров на 21.50 или 21.80. Изучайте ежедневные изменения цены NUAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 20.33 - 21.51, сравнение с 21.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) за год составила 20.33. Сравнение с текущими 21.50 и 20.33 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUAG?

В прошлом Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.46 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.49 21.51
Годовой диапазон
20.33 21.51
Предыдущее закрытие
21.46
Open
21.51
Bid
21.50
Ask
21.80
Low
21.49
High
21.51
Объем
8
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
3.32%
Годовое изменение
2.53%
