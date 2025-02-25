- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Курс NUAG за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.49, а максимальная — 21.51.
Следите за динамикой Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUAG
- New Pacific Metals закрывает финансирование на C$40,4 млн
- Brad Simpson On The Current Market Risks And How To Manage Them
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Broadening Out Our Pro-Risk View
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUAG сегодня?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) сегодня оценивается на уровне 21.50. Инструмент торгуется в пределах 21.49 - 21.51, вчерашнее закрытие составило 21.46, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения NUAG на графике в реальном времени.
Как купить акции NUAG?
Вы можете купить акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) по текущей цене 21.50. Ордера обычно размещаются около 21.50 или 21.80, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUAG?
Инвестирование в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.33 - 21.51 и текущей цены 21.50. Многие сравнивают 1.22% и 3.32% перед размещением ордеров на 21.50 или 21.80. Изучайте ежедневные изменения цены NUAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 20.33 - 21.51, сравнение с 21.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) за год составила 20.33. Сравнение с текущими 21.50 и 20.33 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUAG?
В прошлом Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.46 и 2.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.46
- Open
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.49
- High
- 21.51
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- 2.53%