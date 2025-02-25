- Panoramica
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Il tasso di cambio NUAG ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.49 e ad un massimo di 21.51.
Segui le dinamiche di Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NUAG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NUAG oggi?
Oggi le azioni Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF sono prezzate a 21.50. Viene scambiato all'interno di 21.49 - 21.51, la chiusura di ieri è stata 21.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUAG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF pagano dividendi?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF è attualmente valutato a 21.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUAG.
Come acquistare azioni NUAG?
Puoi acquistare azioni Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF al prezzo attuale di 21.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.50 o 21.80, mentre 8 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUAG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NUAG?
Investire in Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.33 - 21.51 e il prezzo attuale 21.50. Molti confrontano 1.22% e 3.32% prima di effettuare ordini su 21.50 o 21.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUAG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Il prezzo massimo di Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF nell'ultimo anno è stato 21.51. All'interno di 20.33 - 21.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF?
Il prezzo più basso di Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) nel corso dell'anno è stato 20.33. Confrontandolo con gli attuali 21.50 e 20.33 - 21.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUAG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUAG?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.46 e 2.53%.
- Chiusura Precedente
- 21.46
- Apertura
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Minimo
- 21.49
- Massimo
- 21.51
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.22%
- Variazione Semestrale
- 3.32%
- Variazione Annuale
- 2.53%