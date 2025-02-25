报价部分
货币 / NUAG
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

21.50 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUAG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.49和高点21.51进行交易。

关注Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NUAG股票今天的价格是多少？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为21.50。它在21.49 - 21.51范围内交易，昨天的收盘价为21.46，交易量达到8。NUAG的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为21.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.53%和USD。实时查看图表以跟踪NUAG走势。

如何购买NUAG股票？

您可以以21.50的当前价格购买Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在21.50或21.80附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注NUAG的实时图表更新。

如何投资NUAG股票？

投资Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围20.33 - 21.51和当前价格21.50。许多人在以21.50或21.80下订单之前，会比较1.22%和。实时查看NUAG价格图表，了解每日变化。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是21.51。在20.33 - 21.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF（NUAG）的最低价格为20.33。将其与当前的21.50和20.33 - 21.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUAG股票是什么时候拆分的？

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.46和2.53%中可见。

日范围
21.49 21.51
年范围
20.33 21.51
前一天收盘价
21.46
开盘价
21.51
卖价
21.50
买价
21.80
最低价
21.49
最高价
21.51
交易量
8
日变化
0.19%
月变化
1.22%
6个月变化
3.32%
年变化
2.53%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值