NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Le taux de change de NUAG a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.49 et à un maximum de 21.51.
Suivez la dynamique Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NUAG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NUAG aujourd'hui ?
L'action Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF est cotée à 21.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.49 - 21.51, a clôturé hier à 21.46 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de NUAG présente ces mises à jour.
L'action Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF est actuellement valorisé à 21.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUAG.
Comment acheter des actions NUAG ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF au cours actuel de 21.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.50 ou de 21.80, le 8 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUAG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NUAG ?
Investir dans Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.33 - 21.51 et le prix actuel 21.50. Beaucoup comparent 1.22% et 3.32% avant de passer des ordres à 21.50 ou 21.80. Consultez le graphique du cours de NUAG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF l'année dernière était 21.51. Au cours de 20.33 - 21.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) sur l'année a été 20.33. Sa comparaison avec 21.50 et 20.33 - 21.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUAG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NUAG a-t-elle été divisée ?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.46 et 2.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.46
- Ouverture
- 21.51
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Plus Bas
- 21.49
- Plus Haut
- 21.51
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 1.22%
- Changement à 6 Mois
- 3.32%
- Changement Annuel
- 2.53%