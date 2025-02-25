- Genel bakış
NUAG: Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
NUAG fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.49 ve Yüksek fiyatı olarak 21.51 aralığında işlem gördü.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
NUAG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi 21.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.49 - 21.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. NUAG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi şu anda 21.50 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.53% ve USD değerlerini izler. NUAG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
NUAG hisse senedi nasıl alınır?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisselerini şu anki 21.50 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.50 ve Ask 21.80 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı -0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUAG fiyat hareketlerini takip edin.
NUAG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.33 - 21.51 ve mevcut fiyatı 21.50 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.50 veya Ask 21.80 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.22% ve 6 aylık değişim oranı 3.32% değerlerini karşılaştırır. NUAG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 21.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.33 - 21.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF performansını takip edin.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.33 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.50 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.33 - 21.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUAG fiyat hareketlerini izleyin.
NUAG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 21.46 ve yıllık değişim oranı 2.53% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 21.46
- Açılış
- 21.51
- Satış
- 21.50
- Alış
- 21.80
- Düşük
- 21.49
- Yüksek
- 21.51
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 1.22%
- 6 aylık değişim
- 3.32%
- Yıllık değişim
- 2.53%