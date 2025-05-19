Moedas / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.32 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MVBF para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.22 e o mais alto foi 24.59.
Veja a dinâmica do par de moedas MVB Financial Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MVBF Notícias
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Faixa diária
24.22 24.59
Faixa anual
15.59 25.12
- Fechamento anterior
- 24.34
- Open
- 24.55
- Bid
- 24.32
- Ask
- 24.62
- Low
- 24.22
- High
- 24.59
- Volume
- 78
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.70%
- Mudança de 6 meses
- 41.07%
- Mudança anual
- 27.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh