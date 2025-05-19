货币 / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.28 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MVBF汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点24.28和高点24.88进行交易。
关注MVB Financial Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MVBF新闻
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
日范围
24.28 24.88
年范围
15.59 25.12
- 前一天收盘价
- 24.33
- 开盘价
- 24.49
- 卖价
- 24.28
- 买价
- 24.58
- 最低价
- 24.28
- 最高价
- 24.88
- 交易量
- 76
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 40.84%
- 年变化
- 27.52%
