MVBF: MVB Financial Corp
24.31 USD 0.21 (0.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MVBF de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.15, mientras que el máximo ha alcanzado 24.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MVB Financial Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Rango diario
24.15 24.56
Rango anual
15.59 25.12
- Cierres anteriores
- 24.52
- Open
- 24.56
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Low
- 24.15
- High
- 24.56
- Volumen
- 137
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- 0.66%
- Cambio a 6 meses
- 41.01%
- Cambio anual
- 27.68%
21 septiembre, domingo