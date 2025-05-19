CotizacionesSecciones
MVBF: MVB Financial Corp

24.31 USD 0.21 (0.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MVBF de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.15, mientras que el máximo ha alcanzado 24.56.

Rango diario
24.15 24.56
Rango anual
15.59 25.12
Cierres anteriores
24.52
Open
24.56
Bid
24.31
Ask
24.61
Low
24.15
High
24.56
Volumen
137
Cambio diario
-0.86%
Cambio mensual
0.66%
Cambio a 6 meses
41.01%
Cambio anual
27.68%
