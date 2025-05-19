通貨 / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.52 USD 0.18 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MVBFの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり24.21の安値と24.60の高値で取引されました。
MVB Financial Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.21 24.60
1年のレンジ
15.59 25.12
- 以前の終値
- 24.34
- 始値
- 24.55
- 買値
- 24.52
- 買値
- 24.82
- 安値
- 24.21
- 高値
- 24.60
- 出来高
- 219
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 1.53%
- 6ヶ月の変化
- 42.23%
- 1年の変化
- 28.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K