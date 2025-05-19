Валюты / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.33 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MVBF за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.88, а максимальная — 24.39.
Следите за динамикой MVB Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MVBF
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Дневной диапазон
23.88 24.39
Годовой диапазон
15.59 25.12
- Предыдущее закрытие
- 24.34
- Open
- 23.99
- Bid
- 24.33
- Ask
- 24.63
- Low
- 23.88
- High
- 24.39
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 41.13%
- Годовое изменение
- 27.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.