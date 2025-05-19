Währungen / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.16 USD 0.36 (1.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MVBF hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.15 bis zu einem Hoch von 24.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die MVB Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVBF News
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Tagesspanne
24.15 24.56
Jahresspanne
15.59 25.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.52
- Eröffnung
- 24.56
- Bid
- 24.16
- Ask
- 24.46
- Tief
- 24.15
- Hoch
- 24.56
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- 40.14%
- Jahresänderung
- 26.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K