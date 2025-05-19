KurseKategorien
MVBF: MVB Financial Corp

24.16 USD 0.36 (1.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MVBF hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.15 bis zu einem Hoch von 24.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die MVB Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
24.15 24.56
Jahresspanne
15.59 25.12
Vorheriger Schlusskurs
24.52
Eröffnung
24.56
Bid
24.16
Ask
24.46
Tief
24.15
Hoch
24.56
Volumen
27
Tagesänderung
-1.47%
Monatsänderung
0.04%
6-Monatsänderung
40.14%
Jahresänderung
26.89%
