MVBF: MVB Financial Corp

24.31 USD 0.21 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MVBF ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.15 e ad un massimo di 24.56.

Segui le dinamiche di MVB Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.15 24.56
Intervallo Annuale
15.59 25.12
Chiusura Precedente
24.52
Apertura
24.56
Bid
24.31
Ask
24.61
Minimo
24.15
Massimo
24.56
Volume
137
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
0.66%
Variazione Semestrale
41.01%
Variazione Annuale
27.68%
21 settembre, domenica