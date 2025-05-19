Valute / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.31 USD 0.21 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MVBF ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.15 e ad un massimo di 24.56.
Segui le dinamiche di MVB Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MVBF News
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Intervallo Giornaliero
24.15 24.56
Intervallo Annuale
15.59 25.12
- Chiusura Precedente
- 24.52
- Apertura
- 24.56
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Minimo
- 24.15
- Massimo
- 24.56
- Volume
- 137
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- 0.66%
- Variazione Semestrale
- 41.01%
- Variazione Annuale
- 27.68%
