시세섹션
통화 / MVBF
주식로 돌아가기

MVBF: MVB Financial Corp

24.31 USD 0.21 (0.86%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MVBF 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.15이고 고가는 24.56이었습니다.

MVB Financial Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MVBF News

일일 변동 비율
24.15 24.56
년간 변동
15.59 25.12
이전 종가
24.52
시가
24.56
Bid
24.31
Ask
24.61
저가
24.15
고가
24.56
볼륨
137
일일 변동
-0.86%
월 변동
0.66%
6개월 변동
41.01%
년간 변동율
27.68%
20 9월, 토요일