통화 / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.31 USD 0.21 (0.86%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MVBF 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.15이고 고가는 24.56이었습니다.
MVB Financial Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVBF News
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
일일 변동 비율
24.15 24.56
년간 변동
15.59 25.12
- 이전 종가
- 24.52
- 시가
- 24.56
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- 저가
- 24.15
- 고가
- 24.56
- 볼륨
- 137
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- 0.66%
- 6개월 변동
- 41.01%
- 년간 변동율
- 27.68%
20 9월, 토요일