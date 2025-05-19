Devises / MVBF
MVBF: MVB Financial Corp
24.31 USD 0.21 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MVBF a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.15 et à un maximum de 24.56.
Suivez la dynamique MVB Financial Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MVBF Nouvelles
- MVB Financial maintains $0.17 quarterly dividend for shareholders
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MVB Financial earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MVB Financial (MVBF) to Report Q2 Results: What Awaits?
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MVB Financial announces executive changes as president departs
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- MVB Financial Corp. Declares Second Quarter 2025 Dividend
- MVB Financial announces $10 million stock buyback program
Range quotidien
24.15 24.56
Range Annuel
15.59 25.12
- Clôture Précédente
- 24.52
- Ouverture
- 24.56
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Plus Bas
- 24.15
- Plus Haut
- 24.56
- Volume
- 137
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- 41.01%
- Changement Annuel
- 27.68%
20 septembre, samedi