MTRX: Matrix Service Company
13.40 USD 0.69 (5.43%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTRX para hoje mudou para 5.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.93 e o mais alto foi 13.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Matrix Service Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.93 13.40
Faixa anual
9.33 16.10
- Fechamento anterior
- 12.71
- Open
- 12.94
- Bid
- 13.40
- Ask
- 13.70
- Low
- 12.93
- High
- 13.40
- Volume
- 298
- Mudança diária
- 5.43%
- Mudança mensal
- -10.01%
- Mudança de 6 meses
- 8.77%
- Mudança anual
- 14.53%
