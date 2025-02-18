KurseKategorien
Währungen / MTRX
Zurück zum Aktien

MTRX: Matrix Service Company

12.84 USD 0.16 (1.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTRX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.71 bis zu einem Hoch von 13.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Matrix Service Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTRX News

Tagesspanne
12.71 13.17
Jahresspanne
9.33 16.10
Vorheriger Schlusskurs
13.00
Eröffnung
13.04
Bid
12.84
Ask
13.14
Tief
12.71
Hoch
13.17
Volumen
209
Tagesänderung
-1.23%
Monatsänderung
-13.77%
6-Monatsänderung
4.22%
Jahresänderung
9.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K