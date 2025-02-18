Währungen / MTRX
MTRX: Matrix Service Company
12.84 USD 0.16 (1.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTRX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.71 bis zu einem Hoch von 13.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matrix Service Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTRX News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- DA Davidson senkt Kursziel für Matrix Service auf 17 US-Dollar
- Matrix Service stock price target lowered to $17 from $18 at DA Davidson
- Why Matrix Service Stock Dived by Almost 14% on Wednesday
- Matrix Service Co. verfehlt Prognosen für Q4 2025 – Aktie bricht ein
- Matrix Service (MTRX) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Matrix Service Q4 FY25 slides: $1.38B backlog signals growth despite quarterly loss
- Matrix Service: Aktie bricht nach schwachen Q4-Zahlen und enttäuschender Prognose um 13 % ein
- Matrix Service shares tumble 13% on weak Q4 results, guidance
- Matrix: EPS verfehlt Schätzungen um 0,61 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Matrix earnings missed by $0.61, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
12.71 13.17
Jahresspanne
9.33 16.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.00
- Eröffnung
- 13.04
- Bid
- 12.84
- Ask
- 13.14
- Tief
- 12.71
- Hoch
- 13.17
- Volumen
- 209
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- -13.77%
- 6-Monatsänderung
- 4.22%
- Jahresänderung
- 9.74%
