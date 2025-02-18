通貨 / MTRX
MTRX: Matrix Service Company
13.00 USD 0.29 (2.28%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTRXの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり12.93の安値と13.42の高値で取引されました。
Matrix Service Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTRX News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- DA Davidsonがマトリックス・サービスの目標株価を18ドルから17ドルに引き下げ
- Matrix Service stock price target lowered to $17 from $18 at DA Davidson
- Why Matrix Service Stock Dived by Almost 14% on Wednesday
- Matrix Service (MTRX) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Matrix Service Q4 FY25 slides: $1.38B backlog signals growth despite quarterly loss
- Matrix Service shares tumble 13% on weak Q4 results, guidance
- Matrix earnings missed by $0.61, revenue fell short of estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- National Energy Services Reunited (NESR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Natural Gas Services (NGS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Strength Seen in North American Construction (NOA): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- Matrix Service Company: A Backdoor LNG Play (NASDAQ:MTRX)
- Top 3 Industrials Stocks That May Collapse In May - Lyft (NASDAQ:LYFT), Matrix Service (NASDAQ:MTRX)
- Israel’s Magic Software, Matrix IT consider merger in $2.1 bln deal
- Baidu, Informatica And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Baidu (NASDAQ:BIDU), AirJoule Technologies (NASDAQ:AIRJ)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
1日のレンジ
12.93 13.42
1年のレンジ
9.33 16.10
- 以前の終値
- 12.71
- 始値
- 12.94
- 買値
- 13.00
- 買値
- 13.30
- 安値
- 12.93
- 高値
- 13.42
- 出来高
- 806
- 1日の変化
- 2.28%
- 1ヶ月の変化
- -12.69%
- 6ヶ月の変化
- 5.52%
- 1年の変化
- 11.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K