货币 / MTRX
MTRX: Matrix Service Company
12.87 USD 0.09 (0.70%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTRX汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点12.66和高点12.90进行交易。
关注Matrix Service Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTRX新闻
- DA Davidson将Matrix Service目标价从18美元下调至17美元
- Matrix Service stock price target lowered to $17 from $18 at DA Davidson
- Why Matrix Service Stock Dived by Almost 14% on Wednesday
- Matrix Service (MTRX) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Matrix Service Q4 FY25 slides: $1.38B backlog signals growth despite quarterly loss
- Matrix Service shares tumble 13% on weak Q4 results, guidance
- Matrix earnings missed by $0.61, revenue fell short of estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- National Energy Services Reunited (NESR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Natural Gas Services (NGS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Strength Seen in North American Construction (NOA): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- Matrix Service Company: A Backdoor LNG Play (NASDAQ:MTRX)
- Top 3 Industrials Stocks That May Collapse In May - Lyft (NASDAQ:LYFT), Matrix Service (NASDAQ:MTRX)
- Israel’s Magic Software, Matrix IT consider merger in $2.1 bln deal
- Baidu, Informatica And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Baidu (NASDAQ:BIDU), AirJoule Technologies (NASDAQ:AIRJ)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
12.66 12.90
年范围
9.33 16.10
- 前一天收盘价
- 12.78
- 开盘价
- 12.82
- 卖价
- 12.87
- 买价
- 13.17
- 最低价
- 12.66
- 最高价
- 12.90
- 交易量
- 570
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- -13.57%
- 6个月变化
- 4.46%
- 年变化
- 10.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值