MTRX: Matrix Service Company
12.78 USD 0.21 (1.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTRX за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.60, а максимальная — 13.04.
Следите за динамикой Matrix Service Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.60 13.04
Годовой диапазон
9.33 16.10
- Предыдущее закрытие
- 12.99
- Open
- 12.95
- Bid
- 12.78
- Ask
- 13.08
- Low
- 12.60
- High
- 13.04
- Объем
- 774
- Дневное изменение
- -1.62%
- Месячное изменение
- -14.17%
- 6-месячное изменение
- 3.73%
- Годовое изменение
- 9.23%
