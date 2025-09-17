Moedas / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A
315.38 USD 11.99 (3.66%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDB para hoje mudou para -3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 306.50 e o mais alto foi 329.00.
Veja a dinâmica do par de moedas MongoDB Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MDB Notícias
- Cantor Fitzgerald eleva preço-alvo das ações da MongoDB para US$ 406 com base na força do Atlas
- Bernstein SocGen reitera classificação de Outperform para ações da MongoDB
- Preço-alvo da MongoDB é elevado para US$ 405 pela Wolfe Research
- BofA Securities eleva preço-alvo da MongoDB para US$ 380
- Preço-alvo das ações da MongoDB elevado para US$ 375 de US$ 325 pela Stifel
- Goldman Sachs eleva preço-alvo das ações da MongoDB para US$ 370, mantém recomendação de compra
- Preço-alvo do MongoDB é elevado para US$ 365 de US$ 325 pela DA Davidson
Faixa diária
306.50 329.00
Faixa anual
140.78 370.00
- Fechamento anterior
- 327.37
- Open
- 327.93
- Bid
- 315.38
- Ask
- 315.68
- Low
- 306.50
- High
- 329.00
- Volume
- 10.469 K
- Mudança diária
- -3.66%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 80.53%
- Mudança anual
- 15.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh