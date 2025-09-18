FiyatlarBölümler
Dövizler / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A

323.43 USD 7.13 (2.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDB fiyatı bugün 2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 317.92 ve Yüksek fiyatı olarak 325.46 aralığında işlem gördü.

MongoDB Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
317.92 325.46
Yıllık aralık
140.78 370.00
Önceki kapanış
316.30
Açılış
320.15
Satış
323.43
Alış
323.73
Düşük
317.92
Yüksek
325.46
Hacim
6.723 K
Günlük değişim
2.25%
Aylık değişim
4.33%
6 aylık değişim
85.13%
Yıllık değişim
18.86%
