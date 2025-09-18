Dövizler / MDB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MDB: MongoDB Inc - Class A
323.43 USD 7.13 (2.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MDB fiyatı bugün 2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 317.92 ve Yüksek fiyatı olarak 325.46 aralığında işlem gördü.
MongoDB Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDB haberleri
- Scotiabank, MongoDB hisse fiyat hedefini sağlıklı momentum nedeniyle 320 dolara yükseltti
- Scotiabank raises MongoDB stock price target to $320 on healthy momentum
- JMP, MongoDB hisse fiyat hedefini 345 dolardan 375 dolara yükseltti
- MongoDB stock price target raised to $375 from $345 at JMP
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- MongoDB, Inc. - Special Call
- MongoDB, Inc. (MDB) Hosts Investor Session at MongoDB.local NYC 2025 Transcript
- Truist Securities, MongoDB hisse senedi fiyat hedefini 330 dolardan 375 dolara yükseltti
- MongoDB stock price target raised to $375 from $330 at Truist Securities
- UBS, MongoDB hisse fiyat hedefini 310 dolardan 330 dolara yükseltti
- Piper Sandler, MongoDB hisse senedi fiyat hedefini 345 dolardan 400 dolara yükseltti
- BMO Capital, MongoDB hisse senedi fiyat hedefini 315 dolardan 365 dolara yükseltti
- MongoDB stock price target raised to $330 from $310 at UBS
- MongoDB stock price target raised to $400 from $345 by Piper Sandler
- MongoDB stock price target raised to $365 from $315 at BMO Capital
- MongoDB stock price target raised to $305 from $265 at Macquarie
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- RBC Capital, MongoDB hisse fiyat hedefini 350 dolar seviyesinde tuttu
- MongoDB stock price target maintained at $350 by RBC Capital
- Cantor Fitzgerald, MongoDB hisse fiyat hedefini Atlas’ın gücü sayesinde 406 dolara yükseltti
Günlük aralık
317.92 325.46
Yıllık aralık
140.78 370.00
- Önceki kapanış
- 316.30
- Açılış
- 320.15
- Satış
- 323.43
- Alış
- 323.73
- Düşük
- 317.92
- Yüksek
- 325.46
- Hacim
- 6.723 K
- Günlük değişim
- 2.25%
- Aylık değişim
- 4.33%
- 6 aylık değişim
- 85.13%
- Yıllık değişim
- 18.86%
21 Eylül, Pazar