MDB: MongoDB Inc - Class A
316.30 USD 0.92 (0.29%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDB hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 310.22 bis zu einem Hoch von 322.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die MongoDB Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MDB News
- JMP hebt Kursziel für MongoDB auf 375 US-Dollar an
- MongoDB stock price target raised to $375 from $345 at JMP
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- MongoDB, Inc. - Special Call
- MongoDB, Inc. (MDB) Hosts Investor Session at MongoDB.local NYC 2025 Transcript
- MongoDB stock price target raised to $375 from $330 at Truist Securities
- Piper Sandler hebt Kursziel für MongoDB auf 400 US-Dollar an
- MongoDB stock price target raised to $330 from $310 at UBS
- MongoDB stock price target raised to $400 from $345 by Piper Sandler
- MongoDB stock price target raised to $365 from $315 at BMO Capital
- Macquarie hebt Kursziel für MongoDB auf 305 US-Dollar an, bleibt aber bei "Neutral"
- MongoDB stock price target raised to $305 from $265 at Macquarie
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- RBC Capital bestätigt Kursziel für MongoDB bei 350 US-Dollar
- MongoDB stock price target maintained at $350 by RBC Capital
- Stärke von Atlas: Cantor Fitzgerald hebt MongoDB-Kursziel auf 406 US-Dollar an
- Cantor Fitzgerald raises MongoDB stock price target to $406 on Atlas strength
- MongoDB long-term targets underwhelm analysts
Tagesspanne
310.22 322.25
Jahresspanne
140.78 370.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 315.38
- Eröffnung
- 318.79
- Bid
- 316.30
- Ask
- 316.60
- Tief
- 310.22
- Hoch
- 322.25
- Volumen
- 7.226 K
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 2.03%
- 6-Monatsänderung
- 81.05%
- Jahresänderung
- 16.24%
