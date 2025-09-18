KurseKategorien
MDB: MongoDB Inc - Class A

316.30 USD 0.92 (0.29%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDB hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 310.22 bis zu einem Hoch von 322.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die MongoDB Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
310.22 322.25
Jahresspanne
140.78 370.00
Vorheriger Schlusskurs
315.38
Eröffnung
318.79
Bid
316.30
Ask
316.60
Tief
310.22
Hoch
322.25
Volumen
7.226 K
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
2.03%
6-Monatsänderung
81.05%
Jahresänderung
16.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
