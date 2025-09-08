Divisas / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A
315.38 USD 11.99 (3.66%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDB de hoy ha cambiado un -3.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 306.50, mientras que el máximo ha alcanzado 329.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MongoDB Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MDB News
- DA Davidson eleva precio objetivo de MongoDB a $365 desde $325
- Can AI-Powered Tools Position MongoDB for Sustained Revenue Growth?
- MongoDB extiende capacidades de búsqueda a ofertas autogestionadas
- MongoDB Stock Added To Analyst 'Best Ideas List' With 'AI Strategy Accelerating'
- MongoDB: Reacceleration Continues To Gather Pace (NASDAQ:MDB)
- Guggenheim eleva el precio objetivo de MongoDB a 400 dólares desde 310 dólares
- MongoDB Gains Momentum As AI Use And Cloud Platform Growth Accelerate: Analyst - MongoDB (NASDAQ:MDB)
- Wedbush eleva precio objetivo de MongoDB a $400 desde $300
- 4 Acciones de software en EE. UU. muestran fuerte avance en ranking de crecimiento | Benzinga España
- MongoDB, Inc. (MDB) Presents at Piper Sandler 4th Annual
- MongoDB en Piper Sandler: Adopta la IA para impulsar su crecimiento futuro
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- MongoDB, Inc. (MDB) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- MongoDB at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Focus
- Can MongoDB's Atlas Momentum Drive Upside in Subscription Revenues?
Rango diario
306.50 329.00
Rango anual
140.78 370.00
- Cierres anteriores
- 327.37
- Open
- 327.93
- Bid
- 315.38
- Ask
- 315.68
- Low
- 306.50
- High
- 329.00
- Volumen
- 10.469 K
- Cambio diario
- -3.66%
- Cambio mensual
- 1.74%
- Cambio a 6 meses
- 80.53%
- Cambio anual
- 15.91%
