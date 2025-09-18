Devises / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A
323.43 USD 7.13 (2.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDB a changé de 2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 317.92 et à un maximum de 325.46.
Suivez la dynamique MongoDB Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MDB Nouvelles
- Scotiabank relève l’objectif de cours de MongoDB à 320€ sur une dynamique saine
- L’objectif de prix de l’action MongoDB relevé à 375$ contre 345$ par JMP
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- MongoDB, Inc. - Special Call
- MongoDB, Inc. (MDB) Hosts Investor Session at MongoDB.local NYC 2025 Transcript
- L’objectif de prix de l’action MongoDB relevé à 375$ contre 330$ par Truist Securities
- UBS relève l’objectif de cours de MongoDB à 330€ contre 310€ précédemment
- Piper Sandler relève l’objectif de cours de MongoDB à 400€ contre 345€ précédemment
- L’objectif de prix de l’action MongoDB relevé à 365€ contre 315€ par BMO Capital
- L’objectif de prix de l’action MongoDB relevé à 305$ contre 265$ chez Macquarie
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- L’objectif de prix de l’action MongoDB maintenu à 350$ par RBC Capital
- Cantor Fitzgerald relève l’objectif de prix de l’action MongoDB à 406€ grâce à la force d’Atlas
Range quotidien
317.92 325.46
Range Annuel
140.78 370.00
- Clôture Précédente
- 316.30
- Ouverture
- 320.15
- Bid
- 323.43
- Ask
- 323.73
- Plus Bas
- 317.92
- Plus Haut
- 325.46
- Volume
- 6.723 K
- Changement quotidien
- 2.25%
- Changement Mensuel
- 4.33%
- Changement à 6 Mois
- 85.13%
- Changement Annuel
- 18.86%
20 septembre, samedi