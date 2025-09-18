CotationsSections
Devises / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A

323.43 USD 7.13 (2.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MDB a changé de 2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 317.92 et à un maximum de 325.46.

Range quotidien
317.92 325.46
Range Annuel
140.78 370.00
Clôture Précédente
316.30
Ouverture
320.15
Bid
323.43
Ask
323.73
Plus Bas
317.92
Plus Haut
325.46
Volume
6.723 K
Changement quotidien
2.25%
Changement Mensuel
4.33%
Changement à 6 Mois
85.13%
Changement Annuel
18.86%
