MDB: MongoDB Inc - Class A
316.30 USD 0.92 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDBの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり310.22の安値と322.25の高値で取引されました。
MongoDB Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MDB News
- MongoDB, Inc. - Special Call
- MongoDB, Inc. (MDB) Hosts Investor Session at MongoDB.local NYC 2025 Transcript
- Truist SecuritiesがモンゴDBの目標株価を330ドルから375ドルに引き上げ
- MongoDB stock price target raised to $375 from $330 at Truist Securities
- UBSがモンゴDBの目標株価を310ドルから330ドルに引き上げ
- パイパー・サンドラー、モンゴDBの目標株価を345ドルから400ドルに引き上げ
- BMOキャピタル、モンゴDBの目標株価を315ドルから365ドルに引き上げ
- MongoDB stock price target raised to $330 from $310 at UBS
- MongoDB stock price target raised to $400 from $345 by Piper Sandler
- MongoDB stock price target raised to $365 from $315 at BMO Capital
- MongoDB stock price target raised to $305 from $265 at Macquarie
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- RBCキャピタル、モンゴDBの株価目標を350ドルに維持
- MongoDB stock price target maintained at $350 by RBC Capital
- Cantor Fitzgerald、Atlas製品の強みを評価しモンゴDBの株価目標を406ドルに引き上げ
- Cantor Fitzgerald raises MongoDB stock price target to $406 on Atlas strength
- モンゴDBの長期目標、アナリストの期待に届かず
- MongoDB long-term targets underwhelm analysts
- モンゴDBの株式評価、バーンスタインSocGenが「アウトパフォーム」を再確認
- MongoDB stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
1日のレンジ
310.22 322.25
1年のレンジ
140.78 370.00
- 以前の終値
- 315.38
- 始値
- 318.79
- 買値
- 316.30
- 買値
- 316.60
- 安値
- 310.22
- 高値
- 322.25
- 出来高
- 7.226 K
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 2.03%
- 6ヶ月の変化
- 81.05%
- 1年の変化
- 16.24%
