クォートセクション
通貨 / MDB
株に戻る

MDB: MongoDB Inc - Class A

316.30 USD 0.92 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MDBの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり310.22の安値と322.25の高値で取引されました。

MongoDB Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDB News

1日のレンジ
310.22 322.25
1年のレンジ
140.78 370.00
以前の終値
315.38
始値
318.79
買値
316.30
買値
316.60
安値
310.22
高値
322.25
出来高
7.226 K
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
2.03%
6ヶ月の変化
81.05%
1年の変化
16.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K