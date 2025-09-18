QuotazioniSezioni
MDB: MongoDB Inc - Class A

323.43 USD 7.13 (2.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDB ha avuto una variazione del 2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 317.92 e ad un massimo di 325.46.

Intervallo Giornaliero
317.92 325.46
Intervallo Annuale
140.78 370.00
Chiusura Precedente
316.30
Apertura
320.15
Bid
323.43
Ask
323.73
Minimo
317.92
Massimo
325.46
Volume
6.723 K
Variazione giornaliera
2.25%
Variazione Mensile
4.33%
Variazione Semestrale
85.13%
Variazione Annuale
18.86%
20 settembre, sabato