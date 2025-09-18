통화 / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A
323.43 USD 7.13 (2.25%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MDB 환율이 오늘 2.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 317.92이고 고가는 325.46이었습니다.
MongoDB Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MDB News
- MongoDB, Scotiabank, 목표 주가 320달러로 상향 조정
- MongoDB 목표 주가, JMP Securities, 345달러에서 375달러로 상향
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- MongoDB, Inc. - Special Call
- MongoDB, Inc. (MDB) Hosts Investor Session at MongoDB.local NYC 2025 Transcript
- MongoDB 목표 주가, Truist Securities, 375달러로 상향 조정
- MongoDB 목표 주가, UBS에서 330달러로 상향
- MongoDB 목표 주가, Piper Sandler, 345달러에서 400달러로 상향 조정
- MongoDB 목표 주가, BMO 캐피털, 365달러로 상향 조정
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- MongoDB 목표 주가 $350 유지, RBC Capital
일일 변동 비율
317.92 325.46
년간 변동
140.78 370.00
- 이전 종가
- 316.30
- 시가
- 320.15
- Bid
- 323.43
- Ask
- 323.73
- 저가
- 317.92
- 고가
- 325.46
- 볼륨
- 6.723 K
- 일일 변동
- 2.25%
- 월 변동
- 4.33%
- 6개월 변동
- 85.13%
- 년간 변동율
- 18.86%
