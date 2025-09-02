Валюты / MDB
MDB: MongoDB Inc - Class A
327.37 USD 6.60 (1.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDB за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 325.17, а максимальная — 333.97.
Следите за динамикой MongoDB Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
325.17 333.97
Годовой диапазон
140.78 370.00
- Предыдущее закрытие
- 333.97
- Open
- 333.90
- Bid
- 327.37
- Ask
- 327.67
- Low
- 325.17
- High
- 333.97
- Объем
- 4.537 K
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- 5.60%
- 6-месячное изменение
- 87.39%
- Годовое изменение
- 20.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.